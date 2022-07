Homem recupera telefone após estudante gravar vídeo para a nuvem; assista

A estudante Esther Araújo viralizou após encontrar um smartphone na rua, e gravar um vídeo avisando para o dono que ele deveria buscar o iPhone na escola onde ela estuda. O arquiteto Luiz Carvalho, dono do telefone, acessou a sua conta na nuvem para tentar bloquear o aparelho e acabou tendo acesso ao vídeo e conseguiu recuperar o aparelho.

No vídeo, que foi publicado na conta do Tik Tok da namorada de Luiz, a estudante diz: “Moço, dono do celular, do iPhone que você deixou cair. A gente encontrou. A gente está com ele. A gente estuda na escola 4 de janeiro, e é isso! Vem buscar seu iPhone”. A publicação teve 7,7 milhões de visualizações e quase 1 milhão de curtidas. Assista:

O caso ocorreu em Porto Velho, capital de Rondônia. Para o programa “Tribuna na TV”, o rapaz explicou o caso: “Eu estava vindo de uma reforma, e na correria do dia a dia eu acabei só colocando o celular dentro de uma bolsa que eu guardo documentos. Quando eu percebi em casa que o celular não estava, eu já me liguei que tinha caído”.

Ele ainda conta que quando percebeu, ficou desesperado, porque não esperava recuperar o telefone. “Minha movimentação toda é lá, conta da empresa e tudo. As mídias também que eu tenho, divulgação do nosso trabalho”. No desespero do momento, ele entrou na nuvem para tentar localizar ou bloquear o telefone, e foi nesse momento que viu o vídeo.

A jovem deixou o telefone com o responsável da escola, após o fim do dia em que fez o vídeo. “Ela está muito fofa no vídeo, espontânea, natural. A atitude dela foi linda. Foi uma atitude maravilhosa. É o que a gente espera. Só que, infelizmente, tem gente que é mal intencionada. A gente acaba esperando o pior”, conta o arquiteto.

Luiz conseguiu conhecer Esther após a garota viralizar (Reprodução / TikTok)

O rapaz, que já havia conseguido recuperar o telefone, ainda não havia conseguido falar com Esther. Entretanto, o encontro aconteceu e foi gravado. Veja o vídeo que foi publicado também na conta do Tik Tok da namorada de Luiz e teve quase meio milhão de visualizações:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)