Aposentado de 77 anos comemora aprovação no exame da OAB: 'Nunca é tarde'

O aposentado José Benedito Alves Ferreira, de 77 anos, viralizou na internet nos últimos dias ao conseguir ser aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Após anos trabalhando no ramo varejista, o morador de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, decidiu aproveitar o tempo livre para seguir seu maior sonho: ser advogado.

Para o G1, José Benedito declarou que o sonho ficou mais intenso ao ver os profissionais de direito da antiga empresa que trabalhava. "Nunca é tarde. A pessoa tem que começar, ser perseverante. Foram cinco anos e meio de estudo, e eu só faltei dois dias por causa do estado de saúde da minha esposa. Se não eu não teria faltado nenhum dia", disse ele.

O aposentado passou no exame em abril de 2022 e prestou compromisso junto à Ordem em um evento da OAB no mês de junho. Ele começou a estudar Direito em 2016, se formou em 2020, porém não conseguiu atingir a pontuação necessária quando realizou a prova pela primeira vez. "Eu me dediquei, assisti às aulas, evitava faltar, fazia revisão. Então como ocorreu comigo, é ter foco e determinação, e não achar motivos para não estudar. Porque a gente acha. ‘Não tenho tempo’, ‘Tem muita coisa pra fazer’...”, contou.

Novos planos

José Benedito formalizou a aprovação em junho deste ano e incentivou que todos corram atrás dos seus sonhos. (Foto: Reprodução)

Pensando em atuar na área de direito civil e trabalhista, José Benedito tem novos planos agora que conseguiu aprovação no exame: fazer uma especialização. “Eu vou me inscrever para fazer pós-graduação, e depois encarar a profissão [...] E que fique o exemplo, a idade não é obstáculo. Depende da vontade de cada um”, incentivou.

