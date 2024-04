Homem preso por matar funcionário em hospital já havia ameaçado 'arrancar a cabeça' por ciúmes

O homem preso por matar e decapitar um funcionário do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, nesta terça-feira (23), já havia feito ameaças violentas à namorada, que também é funcionária do hospital municipal. Francisco Aurélio Rodrigues de Lima, de 41 anos, motoqueiro por aplicativo e auxiliar de cozinha, matou e decapitou o copeiro Francisco Mizael Souza da Silva no IJF.

Segundo informações do Diário do Nordeste, Aurélio mantinha um relacionamento há um ano e meio com uma servidora do hospital, mas a relação era marcada por ciúmes e ameaças. Ele chegou a dizer à namorada que, se ela não largasse o emprego, iria "entrar na cozinha, matar alguém e arrancar a cabeça".

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, o suspeito do crime entrou no hospital para matar o funcionário porque tinha ciúmes da companheira com ele.

Aurélio já havia trabalhado no IJF para uma empresa terceirizada como copeiro, mas saiu em 2022. Imagens do circuito interno de câmeras do hospital, registraram o crime e ajudaram a reconhecer Aurélio. Com ele, os policiais encontraram o revólver utilizado para praticar o crime com 4 cápsulas deflagradas, 2 que não funcionaram (bateram catolé) e 7 cartuchos intactos. Além disso, o celular da vítima Francisco Mizael também estava com Aurélio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)