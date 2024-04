Funcionário é morto a tiros e tem a cabeça decepada durante ataque em hospital de Fortaleza

Um funcionário do Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF) em Fortaleza, no Ceará, foi morto a tiros e teve a cabeça decepada no próprio refeitório na manhã desta terça-feira (23). O corpo da vítima ficou caído no refeitório da unidade. Outra pessoa também ficou ferida.

Imagens que circulam em grupos mostram a vítima fardada, caída no refeitório, com a cabeça ao lado. Também é possível ver uma faca próximo ao corpo. Segundo testemunhas que estavam no local, foram ouvidos vários disparos e houve correria na unidade. A segunda pessoa baleada foi levada ao centro cirúrgico. O suspeito fugiu após o crime.

O IJF é uma das principais unidades de saúde de Fortaleza, referência no atendimento às vítimas de traumas de alta complexidade, lesões vasculares graves e queimaduras.

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Ceará (SindSaúde-CE) está no local e acompanha o caso. De acordo com o sindicato, o hospital foi invadido por mais de um homem, que teriam utilizado a entrada principal da unidade.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)