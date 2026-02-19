Capa Jornal Amazônia
Homem mata ex-namorada e trasmite execução em videochamada com a irmã da vítima

Casal estava junto apenas seis meses; homem não aceitava fim do relacionamento e tentou tirar a própria vida após o crime

Gabrielle Borges
fonte

. A ocorrência está sendo investigada como feminicídio seguido de tentativa de suicídio. (Reprodução/ FreePik)

Gustavo, de 28 anos, executou a tiros a ex-namorada Pricila Dolla, de 37, na noite de segunda-feira (16), na casa da vítima em Rio Negrinho (SC). O crime, investigado como feminicídio, foi gravado pelo agressor durante uma videochamada feita para a irmã da vítima. 

Pricila lutou e implorou pela vida até o último minuto, mencionando que "tinha filhos", mas o apelo não foi atendido. O corpo da vítima foi encontrado caído no chão da residência com marcas de tiros.

Motivação e Imagens Chocantes

Conhecidos do casal relataram que Gustavo não aceitava o fim do relacionamento de seis meses. Na gravação da videochamada, divulgada pelo portal Jornal Razão, Pricila é vista tentando acalmar o ex com apelos emocionais.

Em alguns momentos da filmagem, a vítima chegou a dizer ao agressor que ele era "especial e abençoado por Deus", em uma tentativa desesperada de evitar a agressão fatal.

Polícia Encontra Suspeito Ferido

A Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada por amigos da vítima por volta das 20h, mas Pricila já havia falecido no local. O suspeito, Gustavo, foi encontrado ferido, após tentar tirar a própria vida.

Gustavo foi levado a um hospital da região, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. A arma usada no crime foi apreendida. A ocorrência está sendo investigada como feminicídio seguido de tentativa de suicídio.

Gabrielle Borges

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

