Homem mata cachorro da vizinha a facadas por causa de pedaço de carne

Um homem foi maus-tratos a animais, após matar o cachorro da vizinha com facadas, em Caldas Novas, Goiás. O caso ocorreu no sábado (4/2), no Bairro Mansões das Águas Quentes. O autor do crime, que tem 35 anos, contou à polícia que teve essa reação depois que o animal entrou na sua e comeu um pedaço de carne durante um churrasco. Caso seja condenado, ele pode pegar uma pena de até 5 anos de prisão. As informações são do Portal Metrópoles.

O homem foi intimado e compareceu à Delegacia de Polícia de Caldas Novas na segunda-feira (6), acompanhado do advogado.

Segundo o relato do homem, que não teve a identidade divulga, foi ele mesmo que deu o cachorro para a vizinha há cerca de dois anos. Após o crime, ele teria lamentado o episódio e alegou que tomado por um momento de fúria, pois pensou que o animal pudesse atacar o filho dele.