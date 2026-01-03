Homem intoxicado por metanol após tomar drink com vodca morre na Bahia

Um homem de 31 anos, vítima de intoxicação por metanol, morreu na sexta-feira (2) em Ribeira do Pombal, interior da Bahia. Identificado como Vinícius de Oliveira Vieira, ele foi uma das sete pessoas infectadas pela substância. Até o momento, quatro delas já receberam alta e duas permanecem internadas.

Das sete vítimas, seis ingeriram um drink com vodca durante uma festa de noivado. A celebração ocorreu no dia 28 de dezembro, último domingo de 2025. O depósito que vendeu a bebida foi lacrado pela Polícia Civil (PC) e outros dois estabelecimentos da cidade tiveram produtos apreendidos, conforme informações da TV Bahia.

Vinícius, que não estava na festa, comprou uma bebida no depósito no dia anterior. O homem foi o primeiro a apresentar sintomas. Dos que participaram da comemoração, Lais Santana Dias, Maria Clara Nascimento de Souza, Maria Viviana Santos Almeida e Josefa Soares de Almeida estavam internadas no Hospital Geral Santa Tereza e já receberam alta. Permanecem internadas a madrasta da noiva, Edicleia Andrade de Matos — que está intubada — e a prima do noivo Daniele Barbosa do Carmo Matos.