Homem intoxicado por metanol após tomar drink com vodca morre na Bahia
Identificado como Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, foi uma das sete pessoas afetadas pela substância em Ribeira do Pombal
Um homem de 31 anos, vítima de intoxicação por metanol, morreu na sexta-feira (2) em Ribeira do Pombal, interior da Bahia. Identificado como Vinícius de Oliveira Vieira, ele foi uma das sete pessoas infectadas pela substância. Até o momento, quatro delas já receberam alta e duas permanecem internadas.
Das sete vítimas, seis ingeriram um drink com vodca durante uma festa de noivado. A celebração ocorreu no dia 28 de dezembro, último domingo de 2025. O depósito que vendeu a bebida foi lacrado pela Polícia Civil (PC) e outros dois estabelecimentos da cidade tiveram produtos apreendidos, conforme informações da TV Bahia.
Vinícius, que não estava na festa, comprou uma bebida no depósito no dia anterior. O homem foi o primeiro a apresentar sintomas. Dos que participaram da comemoração, Lais Santana Dias, Maria Clara Nascimento de Souza, Maria Viviana Santos Almeida e Josefa Soares de Almeida estavam internadas no Hospital Geral Santa Tereza e já receberam alta. Permanecem internadas a madrasta da noiva, Edicleia Andrade de Matos — que está intubada — e a prima do noivo Daniele Barbosa do Carmo Matos.
