Brasil

Brasil

Mulher é presa por manter sete cães mortos em telhado de casa

Vizinhança denunciou mau cheiro e polícia encontrou outros 25 animais em condições insalubres no imóvel

O Liberal

Neia, de 53 anos, foi presa em flagrante nesta quinta-feira (19) em Inhoaíba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após ser denunciada por manter sete cães mortos no telhado de sua residência. A ação policial também resultou no resgate de outros 25 cães, entre filhotes e adultos, que viviam em condições insalubres dentro do imóvel.

A denúncia partiu de vizinhos, incomodados com o forte cheiro exalado das carcaças em avançado estado de putrefação. Equipes da Secretaria Municipal de Defesa dos Animais, com apoio de policiais militares, atuaram no local da ocorrência.

Animais resgatados e investigação em andamento

Os 25 cães vivos foram levados para a Fazenda Modelo da Prefeitura do Rio, em Guaratiba, também na Zona Oeste, para receberem os devidos cuidados. Os sete corpos encontrados no telhado foram encaminhados ao Instituto Municipal Jorge Vaitsman, na Mangueira, Zona Norte, para perícia. Contudo, resultados conclusivos são improváveis devido ao estado avançado de decomposição dos cadáveres.

O vereador Luiz Ramos Filho, do Partido Social Democrático (PSD) e membro da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, comentou o caso. "Não sabemos ainda se estes animais morreram de causa natural ou se foram mortos. O fato é que o caso tem todos os contornos de maus-tratos, e a polícia vai investigar", afirmou.

O vereador também destacou o comportamento agressivo da proprietária do imóvel. "Quando a equipe chegou, a mulher puxou a faca", relembrou, mencionando a atitude de Neia na presença dos agentes.

Neia foi encaminhada à 35ª Delegacia de Polícia (DP) de Campo Grande, onde o caso está sendo investigado pelas autoridades.

.
