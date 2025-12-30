Capa Jornal Amazônia
Sete pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol na Bahia

O metanol pode causar danos graves à saúde.

Estadão Conteúdo
fonte

Mesmo pequenas quantidades de metanol são suficientes para causar danos irreversíveis ao organismo. (Foto: Freepik)

Três meses após um surto de intoxicação por metanol ter deixado 23 mortos no Brasil, sete pessoas foram internadas com suspeita de ingestão da substância em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, nesta segunda-feira, 29. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado.

A pasta afirmou que os pacientes teriam ingerido a substância de forma acidental. "Eles permanecem acolhidos e em observação no Hospital Geral Santa Tereza, no município, com assistência em andamento", informou em nota. "Caso necessário, será administrado antídoto específico."

A vigilância sanitária investiga a suspeita e aguarda a conclusão dos exames laboratoriais. O caso também é apurado pela Polícia Civil da Bahia e pelo Departamento de Polícia Técnica do Estado.

A Prefeitura de Ribeira do Pombal divulgou uma nota em solidariedade aos pacientes e familiares. "A gestão acompanha o caso e está atuando em conjunto com o Estado e os órgãos competentes para apuração dos fatos, adotando todas as providências cabíveis."

Relembre os casos

Em setembro, a adulteração de bebidas alcoólicas com metanol para baratear o preço dos produtos levou a um surto inédito de intoxicação pela substância no Brasil. O metanol pode causar danos graves à saúde.

Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo encontrou uma fábrica clandestina no ABC Paulista e identificou um esquema do crime organizado com diferentes atores. O Estado concentrou a maioria dos casos, com 11 mortes. Pernambuco (5), Paraná (3), Mato Grosso (3) e Bahia (1) também registraram mortos.

Quais os sintomas?

Identificar os sintomas rapidamente e buscar atendimento médico são medidas fundamentais para evitar complicações e óbitos.

As manifestações iniciais da intoxicação começam logo após a ingestão. Elas são semelhantes aos sinais de embriaguez, como fala pastosa e reflexos diminuídos.

Entre 16 e 30 horas após a ingestão, quando o metanol já foi metabolizado pelo organismo, surgem efeitos mais graves, como náuseas, vômitos, tontura, fraqueza, dor abdominal e outros quadros que podem evoluir para óbito.

Além disso, a contaminação provoca alterações no sistema nervoso central que podem variar de sonolência à perda da visão, um dos principais impactos do consumo de metanol.

