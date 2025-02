Homem é preso por fazer gravações íntimas de clientes em banheiro de shopping

Um homem foi preso pela Polícia Militar na última segunda-feira (17/02), após uma denúncia de que ele estaria gravando clientes dentro do banheiro de um Shopping. A identidade do homem não foi divulgada pela polícia, que informou que ele não possuía antecedentes criminais.

Segundo relatos, o suspeito utilizava um celular para filmar pessoas dentro das cabines do banheiro do empreendimento. O caso aconteceu no North Shopping Jóquei, em Fortaleza.

Antes da chegada dos policiais, o suspeito foi contido por pessoas que estavam no local. Em seguida, ele foi encaminhado ao 27° Distrito Policial e autuado pelo crime de importunação sexual. Após a prisão, ele passou por um exame de corpo de delito e foi levado à Delegacia de Capturas.