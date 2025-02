Homem é agredido e assassinado na calçada de shopping com 10 tiros

Imagens de câmeras de segurança de um shopping em Fortaleza registraram o momento em que criminosos agrediram e assassinaram um homem na calçada do estabelecimento, localizado no Bairro Sapiranga. A vítima, identificada como Anderson Pereira da Silva, de 29 anos, foi morta com 10 tiros, e a polícia investiga a possibilidade de que o crime tenha sido motivado pelo suposto envolvimento de Anderson na morte de sua própria companheira.

No vídeo, é possível ver a vítima contida por dois homens. O homem tenta reagir, mas é agredido com chutes e socos enquanto é segurado pelo pescoço. Um terceiro suspeito, identificado como Diógenes Balbino dos Santos, conhecido como "Grandão", de 34 anos, aparece nas imagens vestindo uma blusa vermelha e orientando os agressores durante a ação.

Durante a confusão, um segurança do shopping tentou intervir, mas acabou levando a briga para fora do local. Foi lá que Anderson, que portava uma faca, foi executado com 10 disparos. O Via Sul Shopping, onde ocorreu o crime, informou ao g1 que está colaborando com as investigações.

"O shopping está colaborando ativamente com as autoridades, fornecendo todo o suporte e informações necessárias e reafirma seu compromisso com a segurança de seus frequentadores", declarou em nota oficial.