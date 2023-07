Homem é perseguido, espancado e morto à luz do dia; ele teria discutido com um grupo antes do crime

Um homem de 39 anos foi espancado até a morte na manhã do último domingo (09), em São Paulo, após discutir com um grupo de pessoas. Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 11h, quando a polícia foi até o local e encontoru o homem já morto.

VEJA MAIS

Testemunhas afirmaram que a vítima havia se desentendido com outras duas pessoas que estavam no local. Em seguida, o homem saiu de lá na companhia de duas mulheres, mas todos foram perseguidos pelos dois suspeitos.

Os homens, então, teriam agredido a vítima com socos e chutes, o deixando morto no local e fugindo após o crime. Não há informações sobre as mulheres que o acompanhavam.

O caso foi registrado como homicídio pelo 91º DP (Ceasa), que pediu apoio ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A perícia foi chamada ao local.

Em nota, a SSP informou que “as investigações prosseguem para identificar e prender os autores”.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)