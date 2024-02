Homem é ferido com faca e acaba detido em Porto Alegre; conduta de PMs vai ser investigada

Um homem que teria sido ferido com uma faca acabou sendo preso por policiais militares que atenderam a ocorrência, neste sábado (17), em Porto Alegre. O morador de um prédio vizinho, apontado pelas testemunhas como o autor da facada, também foi encaminhado para uma delegacia. Os dois homens foram liberados após o registro da ocorrência.

Testemunhas registraram a abordagem da PM no bairro Rio Branco, região central da capital. Pelas imagens é possível ver a vítima, que é um motoboy e está ferida, é algemada e levada para a viatura pelos agentes.

O suspeito não chegou a ser algemado durante a ação. Segundo o G1, ele teria ido para a casa dele, vestido uma camiseta, retornado para onde estavam os policiais. Só então, teria sido algemado e levado para a delegacia.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal. A vítima sofreu escoriações no pescoço, que teriam sido provocadas pela faca. O suspeito sofreu escoriações na perna. A PC comunicou que testemunhas vão ser ouvidas para esclarecer os fatos.

O motoboy lesionado também registrou ocorrência por abuso de autoridade em função da conduta da Brigada Militar (BM), a polícia militar do Rio Grande do Sul.



O governador Eduardo Leite determinou a abertura de uma sindicância para apurar o ocorrido. "Sobre a prisão de um homem negro que seria vítima de tentativa de homicídio em POA, determinamos via Corregedoria da Brigada Militar a abertura de sindicância para ouvir imediatamente testemunhas e apurar as circunstâncias da ocorrência, com a mais absoluta celeridade", disse.



A Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Brigada Militar (BM) afirmaram, em nota, que os dois homens envolvidos na ocorrência de vias de fato foram levados a uma delegacia para prestar esclarecimentos. O Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar abriu uma Sindicância Policial Militar para apuração dos fatos.