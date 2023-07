Homem é demitido após aparecer em foto com refrigerante de marca concorrente em aniversário do filho

Um homem foi demitido da empresa onde trabalhava como operador em uma máquina de rótulos após ser fotografado na festa de seu filho com um refrigerante de uma marca concorrente à qual ele trabalhava.

Keoma Messias de Oliveira, de 27 anos, posou ao lado do filho em uma foto, comemorando o aniversário de dois anos da criança. Um refrigerante da marca Dydyo, concorrente da Frisky, onde Keoma trabalhava, aparece na imagem.

Segundo o Jornal Correio, por conta da foto, no dia após a festa de aniversário de seu filho, o operador foi chamado na sala do RH e foi demitido, com a justificativa de que apresentava baixo rendimento. Revoltado, pois nunca havia recebido nenhuma crítica sobre seu trabalho, Keoma entrou na Justiça contra a empresa, ganhando a ação no valor de R$ 7 mil.

A festa que motivou a demissão de Keoma foi organizada pela sua irmã, que foi a responsável pela compra do refrigerante. A foto do rapaz com a bebida concorrente teria chegado à alta cúpula da empresa, irritando o patrão, o que motivou a demissão do rapaz.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)