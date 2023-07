Professor é demitido por exigir que alunas ficassem só de sutiã em suposta 'aula de anatomia'

Um professor foi demitido após obrigar que alunas ficassem só de sutiã para uma suposta demonstração científica. O caso aconteceu dentro de universidade pública localizada em Maryland, nos Estados Unidos. O Escritório de Direitos Civis do Departamento de Educação não compactuou com o discurso do docente do Montgomery College, sobre a suporta aula de "anatomia".

O caso não aconteceu somente com uma aluna. Ao menos 11 deram queixas. O professor lecionava no Centro de Ciências da Saúde do campus Takoma/Silver Spring e fez comentários inapropriados sobre o corpo das estudantes. Elas mesmo denunciaram a conduta do docente, dentro e fora do ambiente acadêmico.

Inicialmente, a universidade colocou o professor em licença remunerada durante o período de investigação, que durou três meses. O relatório final revelou que o professor, cuja identidade foi mantida em sigilo, "exigiu" que elas usassem apenas sutiãs esportivas".

VEJA MAIS

"Depois de removerem as camisas, elas colocaram jalecos, mas o professor insistiu que retirassem os jalecos. Além disso, o professor fez comentários sobre os mamilos e o posicionamento das mamas das alunas, pedindo que elas as separassem para que pudessem realizar uma avaliação", afirma o documento, conforme reportagem da emissora WGN.

A direção do Montgomery College disse que adotou medidas para informar os estudantes e oferecer suporte aos pacientes.

"A conduta vergonhosa evidenciada por esta investigação - em que um professor universitário submeteu-se a toda a turma a assédio sexual como condição para a instrução - é inaceitável e causa indignação", afirmou Catherine E. Lhamon, secretária assistente de direitos civis.

"Agradeço profundamente ao Montgomery College por responder a instrução com uma investigação completa e tomar medidas para lidar com o ambiente hostil criado pelo professor na sala de aula. Também reconheço o compromisso adicional do Montgomery College em cumprir sua obrigação de garantir que a seja erradicada para todos os seus alunos", completou ela.