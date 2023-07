Campanha busca combater assédio e importunação sexual no verão em Salinópolis

Técnicos da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) irão participar da ação do Governo do Pará durante o veraneio com a campanha “Verão, férias e informação no combate à violência e importunação sexual”, em Salinópolis. A iniciativa tem como objetivo proteger mulheres que estão em situação de violência ou assédio, dentro dos estabelecimentos.

Com participação dos estabelecimentos em uma reunião realizada na última quarta-feira (28), foi entregue um certificado de Iniciativa Social em que os responsáveis por esses locais assumem o compromisso de formar agentes multiplicadores aptos a identificar, combater e orientar em casos de violência contra as mulheres.

“Essa campanha é muito importante porque o turismo responsável desempenha um papel crucial no combate à violência contra as mulheres, crianças e adolescentes, e qualquer tipo de violência em destinos e estabelecimentos turísticos. A sensibilização sobre esse tema ajuda a aumentar a conscientização tanto entre os turistas como entre os profissionais do setor”, explica o gerente de Estruturação de Destinos da Setur, Hugo Almeida.

“A capacitação específica sobre esse tema de enfrentamento à violência e a importunação sexual é importante para que os funcionários saibam identificar, apoiar e denunciar esse tipo de violência cometido nos estabelecimentos turísticos”, afirma o gerente da secretaria.

De acordo com a técnica da Planejamento e Gestão em Turismo da Setur, Sônia Chermont, o evento foi oportunidade de a Setur falar sobre o Turismo Responsável, abordando os impactos positivos e negativos na atividade turística no município. Foram enfocados como impactos positivos na geração de emprego e renda, além do aumento da qualidade de vida da comunidade. Os impactos negativos ficaram por conta da geração de lixo deixada pelos turistas e degradação do meio ambiente.

“Aproveitamos o momento e abordamos também o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo, quando na ocasião foi feito um apelo aos empresários, quiosques, donos de bares, restaurantes, hotéis, balneários e casas noturnas a aderirem a rede de proteção no combate a essa violência”, revela Sônia.