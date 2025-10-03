Capa Jornal Amazônia
Homem aparece com o pênis à mostra durante audiência virtual do TRT

Caso ocorreu durante sessão online da 11ª Vara do Trabalho de Campinas e chocou a magistrada

Hannah Franco
Homem é expulso de audiência online após se mostrar nu sem perceber a câmera ligada (Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi expulso de uma audiência virtual realizada pela 11ª Vara do Trabalho de Campinas, em São Paulo, após aparecer com o pênis à mostra durante a sessão. O incidente ocorreu na última terça-feira (30/9) e envolveu um reclamado em um processo trabalhista, que não percebeu que sua câmera estava ligada enquanto utilizava o banheiro.

A juíza que presidia a sessão ficou visivelmente indignada ao perceber a situação. “Acho que já vi tudo na minha vida. Não fechou a câmera. Para, não preciso viver isso”, comentou a magistrada, conforme registrado na gravação da audiência.

Assim que a situação foi identificada, o homem foi removido imediatamente da sessão pelos oficiais de justiça. A ação evitou a continuação do constrangimento e garantiu a manutenção da ordem durante o processo.

Até o momento, a 11ª Vara do Trabalho de Campinas não divulgou um comunicado oficial sobre possíveis medidas disciplinares em relação ao participante.

Palavras-chave

audiência virtual

mostrar o pênis
Brasil
