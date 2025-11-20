VÍDEO: Turista árabe tenta dançar brega durante show na COP 30

Um vídeo registrou o momento em que um turista árabe se arriscou a dançar brega durante apresentação do grupo Vingadores do Brega no Pavilhão Pará, parte da programação cultural da COP 30, em Belém. A cena foi publicada nas redes sociais da banda e viralizou.

O homem que aparece no registro é o sírio Abdul Jarour, ativista e político naturalizado brasileiro, que está na capital para participar de atividades ligadas ao evento. Nas imagens, ele tenta acompanhar os passos de uma paraense enquanto o vocalista, caracterizado como Batman, incentiva o público a entrar na dança.

VEJA MAIS

O Vingadores do Brega é conhecido por misturar a estética de super-heróis com ritmos populares do Estado. Durante a performance, o visitante aceita o convite e improvisa passos de brega, arrancando aplausos e risadas do público. “O Brega Rock conquistou até o Árabe 😂🎸❤️‍🔥”, escreveu o grupo na legenda do vídeo.

Nos comentários, internautas celebraram a cena. “É a capital mundial do brega! Não tem quem resista ao nosso ritmo paraense”, afirmou um usuário. Outro brincou: “Inshalá, a Jade da COP 30 vai reencontrar o árabe.”