VÍDEO: Turista árabe tenta dançar brega durante show na COP 30

Registro mostra sírio arriscando passos de brega durante apresentação no Pavilhão Pará, na programação da COP 30

Hannah Franco
fonte

No Pavilhão Pará da COP 30, árabe dança ao som de Vingadores do Brega. (Reprodução/Instagram)

Um vídeo registrou o momento em que um turista árabe se arriscou a dançar brega durante apresentação do grupo Vingadores do Brega no Pavilhão Pará, parte da programação cultural da COP 30, em Belém. A cena foi publicada nas redes sociais da banda e viralizou.

O homem que aparece no registro é o sírio Abdul Jarour, ativista e político naturalizado brasileiro, que está na capital para participar de atividades ligadas ao evento. Nas imagens, ele tenta acompanhar os passos de uma paraense enquanto o vocalista, caracterizado como Batman, incentiva o público a entrar na dança.

O Vingadores do Brega é conhecido por misturar a estética de super-heróis com ritmos populares do Estado. Durante a performance, o visitante aceita o convite e improvisa passos de brega, arrancando aplausos e risadas do público. “O Brega Rock conquistou até o Árabe 😂🎸❤️‍🔥”, escreveu o grupo na legenda do vídeo.

Nos comentários, internautas celebraram a cena. “É a capital mundial do brega! Não tem quem resista ao nosso ritmo paraense”, afirmou um usuário. Outro brincou: “Inshalá, a Jade da COP 30 vai reencontrar o árabe.”

