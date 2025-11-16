Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Vingadores do Brega conquistam o público internacional na Green Zone da COP 30

O evento marcado por dança e música regional entusiasmou estrangeiros, turistas e paraenses

O Liberal
fonte

Vingadores do Brega conquistam o público internacional na Green Zone da COP 30. (Foto: Redes Sociais)

Os Vingadores do Brega animaram um grande público no painel cultural da Green Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, no último sábado (15).

A banda paraense apresentou a riqueza da música local para uma audiência composta por visitantes de diversas partes do mundo. O entusiasmo dos estrangeiros, turistas e paraenses chamou a atenção de quem assistiu à performance.

A mistura de músicas regionais e nacionais, de diferentes ritmos, animou os presentes. Vídeos da apresentação mostram os visitantes internacionais encantados com o show, que une humor, melodia e cultura.

Banda Vingadores do Brega une fantasia e cultura

Os visitantes notaram que os integrantes da banda estavam fantasiados de super-heróis famosos. Personagens como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, Thor e Hulk inspiraram os trajes.

As fantasias funcionam como uma paródia divertida das grandes franquias internacionais. Elas aproximam os personagens de Hollywood do cotidiano popular da região, gerando identificação e risadas.

A recepção positiva reforçou o interesse em acompanhar as demais atrações culturais da Green Zone. Há expectativa para novas apresentações repletas de humor, fantasia e música paraense nos próximos dias.

