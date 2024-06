VÍDEO: Vereador aparece seminu em vaso sanitário durante sessão legislativa virtual

A sessão virtual da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro (RJ) nem foi interrompida, mas foi difícil para os colegas do vereador conterem o riso, nesta quarta-feira (5), depois que o parlamentar Cesar Maia apareceu sentado seminu em um vaso sanitário.

"Senhor, vereador, peço que o senhor desligue a câmera", pediu o vereador que preside a sessão legislativa, com dificuldade para conter o riso. Maia estava com o celular no chão, quando teve o nome convocado pela presidência da sessão. Rapidamente, ainda tentou reposicionar a câmera, mas foi possível vê-lo com as calças abaixadas em um vaso sanitário. A reunião ocorria de modo híbrido, presencial e virtual, e a imagem do vereador sentado na privada constrangeu quem assitia à transmissão online. Veja a situação:

VEJA MAIS

Nas redes sociais, não faltaram comentários hilários e críticos sobre a atitude irresponsável do parlamentar. Muitos internautas compartilharam o vídeo que viralizou na internet nesta quarta-feira. "Não, gente, eu não tô acreditando que vi Cesar Maia NU", diz um internauta no antigo Twitter, agora, X.

Outro internauta disparou: "P*****! CESAR MAIA, QUANDO A GENTE ACHA QUE O RIO DE JANEIRO NÃO PODE SURPREENDER"

Cesar Maia, do PSD/RJ, já foi cotado inclusive para ser candidato a presidente da República pelo Democratas (DEM), no ano de 2006 e também em 2010. Em 2006, ele renunciou a pré-candidatura. Já em 2010, foi escolhido pela coligação PV, PSDB, PPS e DEM como candidato ao Senado Federal. Em 2012 e 2016, elegeu-se vereador do Rio de Janeiro pelo DEM.