Vídeo mostra vereador gaúcho chamando mulher de 'neguinha' e 'p#ta'

O vereador de Canguçu (RS) Francisco Romeu da Silva Vilela (PP), mais conhecido como Xico Vilela, será investigado por injúria racial por se referir a uma servidora pública como “neguinha” e “puta”. O caso aconteceu em uma audiência realizada pela Câmara Municipal do município na última segunda-feira (05).

A sessão estava sendo transmitida no momento em que o parlamentar se inclina e cochicha as ofensas para o colega que estava do lado. No entanto, ele não se deu conta de que o microfone estava ligado. Na ocasião, a servidora estava na plateia, mas só percebeu os insultos quando colegas a alertaram que Xico também mencionou o pai da vítima durante as agressões.

“No outro dia de manhã de novo, o meu telefone não parou de tocar. As pessoas dizendo ‘escuta direito, porque ele fala o nome de alguém’. Aí me dei conta de que era de mim que ele estava falando”, explicou a mulher, que não teve o nome divulgado.

Posicionamento

Nas redes sociais, o Progressistas, partido do vereador, se manifestou sobre o caso, tratando o crime como “um caso isolado”, que em nada reflete a ideia da cúpula do partido.

“Diante dos fatos ocorridos recentemente, em sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Canguçu (no momento em que a sessão estava suspensa), fatos estes que atentam contra a dignidade da pessoa humana, o Progressistas esclarece que esta atitude foi um ato isolado, que em nada reflete a ideia e a conduta da Executiva, seus filiados, Vereadores e Suplentes. O Partido Progressista sempre se pautou pela pluralidade, diversidade e igualdade em todos os setores.

Assim, o Progressistas, através de sua executiva, com este ato, se solidariza com todos que têm sofrido algum tipo de constrangimento e discriminação e reafirma o compromisso com a promoção da igualdade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, repudiando toda e qualquer manifestação preconceituosa, misógina e discriminatória, principalmente no que se refere a grupos sociais que historicamente lutam por equidade nesse país.

Por fim, o Progressistas, através de sua executiva permanecerá atento e firme com posicionamentos que visem preservar o Estado Democrático de Direito, sobretudo direitos adquiridos ao longo de muitas lutas sociais”.

A Polícia Civil da região investigará Vilela por suspeita de injúria racial, uma vez que a servidora registrou boletim de ocorrência contra o vereador. Xico Vilela não se manifestou