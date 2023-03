Homem é preso por lamber mulher dentro de ônibus e tentar suborná-la para não prestar ocorrência

Um idoso de 70 anos foi preso, na segunda-feira (27), por lamber e passar a mão em uma passageira dentro de um ônibus no Riacho Fundo II, no Distrito Federal. A Polícia Civil informou que, além do crime de importunação sexual, o suspeito também deve responder por injúria racial.

A investigação aponta que, durante uma viagem para o Recanto das Emas, o idoso se aproveitou da lotação do coletivo para atacar a mulher. Em entrevista à TV Globo, a vítima, que preferiu não ser identificada, relatou que gritou quando percebeu os abusos.

"Falei para ele criar vergonha na cara e me respeitar. O motorista perguntou o que estava acontecendo e parou o ônibus", afirmou.

Ainda segundo a vítima, o homem teria oferecido R$ 150 para ela não registrar ocorrência. No entanto, ela recusou e, segundo a mulher, passou a ser chamada de "safada" e "neguinha".

O homem foi levado para a delegacia e autuado por importunação sexual e injúria racial. Se condenado, o idoso pode pegar até 10 anos de prisão. A 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas, investiga o caso.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)