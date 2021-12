Homem é degolado e tem cabeça colocada dentro de saco plástico

Um homem, identificado como Jonas da Silva Araújo, de 28 anos, teve a cabeça decapitada e colocada dentro de uma sacola deixada em via pública. O caso aconteceu no município de Iranduba (AM), no último sábado (11). As informações são do portal D24am.

VEJA MAIS

De acordo com os policiais, a cabeça decapitada foi encontrada por um morador que passava pela rua Silas Câmara, no bairro Morada do Sol. Ao chutar o saco plástico ele percebeu que o objeto espalhou sangue. Curioso, ele decidiu abrir a sacola e se deparou com o achado macabro.

A companheira do rapaz, que também estava na cena do suposto crime, reconheceu a vítima e foi encaminhada para uma delegacia para prestar depoimento. Nas redes sociais, circula um vídeo em que um grupo de criminosos aparecem degolando Jonas.

A cabeça foi removida para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 31º DIP e será investigado pela Polícia Civil.