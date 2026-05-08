Helicóptero de Henrique e Juliano faz pouso de emergência em fazenda

Um helicóptero, que pertence à família da dupla sertaneja Henrique & Juliano, realizou um pouso de emergência na tarde desta sexta-feira (8) na cidade de Porto Nacional, no Tocantins. A assessoria dos artistas confirmou que o pai dos cantores, o Sr. Edson Reis, estava pilotando a aeronave no momento do incidente, que ocorreu em uma de suas propriedades, perto da famosa Fazenda Terra Prometida.

De acordo com a nota da dupla Henrique & Juliano, o Sr. Edson é um piloto experiente e não sofreu nenhum tipo de lesão grave, por isso passa bem. Segundo o Corpo de Bombeiros, além do pai dos cantores, também havia mais duas vítimas no local onde o avião pousou, que ainda não foram identificadas, mas que também tiveram apenas ferimentos leves. A dupla não estava no helicóptero.

Por enquanto, a aeronave permanece na propriedade da família, enquanto o incidente ainda está sendo analisado e apurado pela Polícia Militar do Tocantins. E ainda não se sabe o que, de fato, motivou o pouso forçado. As autoridades aeronáuticas estão trabalhando para desvendar o caso.

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Como aconteceu o pouso forçado?

Em entrevista ao portal G1, o fazendeiro Denir Siqueira, residente próximo do local do pouso forçado, disse que escutou o momento em que o helicóptero se chocou contra uma árvore próxima à fazenda. "Só escutei o barulho. Minha fazenda fica a uns 500 metros da deles. Ouvi o barulho umas 12h20. Passou por cima da minha chácara, baixinho, e como se fosse direto pro porto deles, e só escutamos o estrondo", explicou Denir.

No Instagram, a dupla também publicou um vídeo nos stories para explicar como foi o incidente, a fim de tranquilizar os fãs que estavam preocupados. "Bom, vocês devem ter visto notícia e tal sobre o incidente com o helicóptero, mas tá todo mundo bem. O meu pai, que tava no comando, é um piloto experiente. Não teve nenhum tipo de lesão grave, então, assim, foi só dano material, graças a Deus", disse Henrique.

"Realmente, o helicóptero é da família, tava no meu nome. Eu não tava dentro, mas, graças a Deus, o papai tá bem, [com] saúde e tudo certo, só o material. Obrigada pela preocupação de vocês, que Deus abençoe vocês sempre. Vou tomar um cafezinho agora", finalizou Juliano, sorrindo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)