Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em área rural de Goiás

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência na manhã desta sexta-feira, 10, em uma área rural nas proximidades de Trindade, em Goiás. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, acionado às 10h21, a aeronave levava duas pessoas.

As vítimas foram retiradas do local por pessoas que estavam em uma chácara próxima, antes da chegada das equipes de resgate.

Após a manobra de pouso, houve um princípio de incêndio na aeronave, controlado pelos militares que atuaram no atendimento à ocorrência.

Os dois homens estavam conscientes e em estado estável.

Um deles, de 70 anos, foi transportado de helicóptero ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugol).