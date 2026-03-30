Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Avião faz pouso de emergência em Guarulhos após turbina explodir

Aeronave com 272 passageiros e 14 tripulantes partiu para Atlanta, mas retornou ao Aeroporto de São Paulo após falha em motor

O Liberal
fonte

Avião realiza pouso de emergência em Guarulhos após turbina explodir. (Foto: Canal Aviação Guarulhos/Youtube)

Um avião da Delta Air Lines fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite de domingo (29). A aeronave, modelo Airbus A330, precisou retornar após a explosão de um dos motores pouco depois da decolagem.

O voo, que tinha como destino a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, transportava 272 passageiros e 14 membros da tripulação. O incidente ocorreu por volta de 23h49, quando o motor localizado na parte esquerda do avião apresentou uma falha. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Imagens registradas por passageiros mostram a tensão dentro da aeronave após a explosão. Já em solo, equipes do Corpo de Bombeiros do aeroporto atuaram rapidamente para conter as chamas que se manifestaram em fragmentos próximos à pista.

Impacto no aeroporto e passageiros

Por conta da ocorrência, ao menos cinco voos sofreram atrasos. Entre os destinos afetados estão Buenos Aires, Panamá, Istambul, Lima e Madri.

Os passageiros foram desembarcados com segurança e encaminhados para hotéis próximos ao aeroporto. Eles aguardam remanejamento para outras viagens ao longo do dia.

Durante o incidente, fragmentos atingidos pelo fogo caíram na área próxima à pista e provocaram um princípio de incêndio, que foi controlado em poucos minutos.

Detalhes da operação de emergência

De acordo com dados da plataforma Flightradar24, o voo teve duração total de cerca de nove minutos. A aeronave conseguiu pousar em segurança, e os ocupantes foram levados até o terminal por meio de ônibus.

Em nota, a companhia aérea informou que a segurança dos passageiros é prioridade e lamentou os transtornos causados pelos atrasos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

avião faz pouso de emergência
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil condena ação de Israel que barrou acesso de líderes católicos à Igreja do Santo Sepulcro

29.03.26 16h02

fique ligado(a)

Show do BTS: como funciona o membership e como garantir acesso à pré-venda

A turnê BTS World Tour - Arirang marca a reunião do grupo após o período de hiato

27.03.26 16h03

copa do mundo

Designer da Nike responsável por 'vai, Brasa' se pronuncia: 'Nada na minha vida mudou'

Para ela, o problema não foi o 'Canary', nome da cor no catálogo da Nike, nem o 'Brasa', e sim uma questão de preconceitos sobre sua aparência

27.03.26 13h58

CASO CARLA ZAMBELLI

Itália autoriza extradição de Carla Zambelli e decisão final fica com ministro da Justiça

Defesa ainda pode recorrer, enquanto governo italiano decidirá sobre envio ao Brasil; ex-deputada foi condenada pelo STF e pode cumprir pena no Distrito Federal

26.03.26 12h30

MAIS LIDAS EM BRASIL

SUSTO!

Avião faz pouso de emergência em Guarulhos após turbina explodir

Aeronave com 272 passageiros e 14 tripulantes partiu para Atlanta, mas retornou ao Aeroporto de São Paulo após falha em motor

30.03.26 8h31

investigação

Laudo aponta bactérias em pizzaria investigada após morte de cliente

Uma mulher morreu e mais de cem pessoas tiveram sintomas de intoxicação alimentar após comerem no estabelecimento

29.03.26 9h50

BRASIL

Casal troca carreiras por conteúdo adulto e adota vida nômade pelo Brasil

Atualmente, a página do casal em uma plataforma adulta, conta com 219 vídeos e mais de 100 mil seguidores

27.12.24 19h03

DÉFICIT

Brasil perde 4,6 milhões de leitores em quatro anos

Dados fazem parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil

30.03.26 0h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda