Avião faz pouso de emergência em Guarulhos após turbina explodir

Um avião da Delta Air Lines fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite de domingo (29). A aeronave, modelo Airbus A330, precisou retornar após a explosão de um dos motores pouco depois da decolagem.

O voo, que tinha como destino a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, transportava 272 passageiros e 14 membros da tripulação. O incidente ocorreu por volta de 23h49, quando o motor localizado na parte esquerda do avião apresentou uma falha. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Imagens registradas por passageiros mostram a tensão dentro da aeronave após a explosão. Já em solo, equipes do Corpo de Bombeiros do aeroporto atuaram rapidamente para conter as chamas que se manifestaram em fragmentos próximos à pista.

Impacto no aeroporto e passageiros

Por conta da ocorrência, ao menos cinco voos sofreram atrasos. Entre os destinos afetados estão Buenos Aires, Panamá, Istambul, Lima e Madri.

Os passageiros foram desembarcados com segurança e encaminhados para hotéis próximos ao aeroporto. Eles aguardam remanejamento para outras viagens ao longo do dia.

Durante o incidente, fragmentos atingidos pelo fogo caíram na área próxima à pista e provocaram um princípio de incêndio, que foi controlado em poucos minutos.

Detalhes da operação de emergência

De acordo com dados da plataforma Flightradar24, o voo teve duração total de cerca de nove minutos. A aeronave conseguiu pousar em segurança, e os ocupantes foram levados até o terminal por meio de ônibus.

Em nota, a companhia aérea informou que a segurança dos passageiros é prioridade e lamentou os transtornos causados pelos atrasos.