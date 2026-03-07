Guarda aposentado agride cachorro dentro de elevador e é investigado

O guarda civil municipal aposentado Christiano José Bezerra da Silva, de 58 anos, é investigado por maus-tratos a animais após agredir um cachorro no elevador de um edifício em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Agentes do 3° Distrito Policial compareceram ao prédio no bairro Vila Caiçara na terça-feira (3) após o recebimento de uma denúncia.

O delegado Rodrigo Martins Iotti confirmou a ocorrência após a análise das imagens de monitoramento, que registram o homem desferindo tapas e chutes em um cão, além de chacoalhar o animal pela coleira até que o acessório se soltasse do pescoço.

VEJA MAIS

Na sexta-feira (6), a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão para a retirada do animal da posse do investigado. Conforme o boletim de ocorrência, Christiano questionou a origem da denúncia e afirmou que a situação era um "absurdo". O documento policial registra ainda que a esposa do homem trancou o cachorro em um cômodo do apartamento para resistir à ordem judicial, sendo convencida pelo marido a realizar a entrega aos agentes posteriormente.

O investigado recebeu intimação para prestar depoimento na delegacia na próxima semana. O animal foi apreendido pelas autoridades para a continuidade dos procedimentos legais previstos na investigação de crimes contra a fauna em liberdade.