Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Guarda aposentado agride cachorro dentro de elevador e é investigado

Registro policial aponta resistência de familiar durante a entrega do cachorro às autoridades após denúncia

O Liberal
fonte

Homem deu tapas e chutes no cão de pequeno porte, além de chacoalhá-lo pendurado pela coleira, que chegou a se soltar do pescoço do animal (Reprodução)

O guarda civil municipal aposentado Christiano José Bezerra da Silva, de 58 anos, é investigado por maus-tratos a animais após agredir um cachorro no elevador de um edifício em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Agentes do 3° Distrito Policial compareceram ao prédio no bairro Vila Caiçara na terça-feira (3) após o recebimento de uma denúncia.

O delegado Rodrigo Martins Iotti confirmou a ocorrência após a análise das imagens de monitoramento, que registram o homem desferindo tapas e chutes em um cão, além de chacoalhar o animal pela coleira até que o acessório se soltasse do pescoço.

VEJA MAIS

image Cachorra morre após ser atropelada por carro em Icoaraci
O caso gerou revolta entre moradores da área

image Cachorro é encontrado amarrado em árvore após deslizamento em MG
Imagem exibida ao vivo na TV mostra animal em área de Juiz de Fora atingida por temporal que já deixou 53 mortos na Zona da Mata

image Cão Orelha: o que aponta perícia sobre causa da morte do animal
A suspeita é de que o cão tenha sido agredido até a morte por um grupo de adolescentes

Na sexta-feira (6), a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão para a retirada do animal da posse do investigado. Conforme o boletim de ocorrência, Christiano questionou a origem da denúncia e afirmou que a situação era um "absurdo". O documento policial registra ainda que a esposa do homem trancou o cachorro em um cômodo do apartamento para resistir à ordem judicial, sendo convencida pelo marido a realizar a entrega aos agentes posteriormente.

O investigado recebeu intimação para prestar depoimento na delegacia na próxima semana. O animal foi apreendido pelas autoridades para a continuidade dos procedimentos legais previstos na investigação de crimes contra a fauna em liberdade.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

maus-tratos
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Pastor morre em motel e esposa descobre traição ao reconhecer o corpo

O homem teria passado mal após manter relação sexual e morreu ainda no estabelecimento

06.03.26 14h13

VIRALIZOU

Cozinheira e amiga de Neymar nega ter entrado com processo contra ele; entenda!

Quem será? Marcela Lermy negou o processo, mas não se sabe ainda qual cozinheira teria denunciado o atacante do Santos.

07.03.26 9h50

BRASIL

Homem morre durante colonoscopia após ter intestino perfurado; entenda o caso

De acordo com os parentes, a perfuração aconteceu durante a realização do exame

06.03.26 15h27

JUSTIÇA

Assassinos do advogado Rodrigo Marinho Crespo são condenados a 30 anos de prisão no Rio de Janeiro

Interesses de organização criminosa e atuação profissional motivaram o crime de acordo com o MPRJ

07.03.26 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda