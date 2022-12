Greve dos aeroviários é suspensa até domingo, 25; em Belém, movimento é normal

O direito à greve tem sido exercido pela categoria dos aeronautas desde a última segunda-feira, 19, quando os trabalhadores decidiram paralisar os serviços por reajuste salarial com ganho real, acima da inflação, e melhores condições de descanso. O movimento político, no entanto, foi suspenso até o próximo domingo (25).

A reportagem do Grupo Liberal, na manhã deste sábado (24), consultou os registros de movimentação informados pelo site do Aeroporto Internacional de Belém, localizado no bairro de Val-de-Cans. Os horários registrados atestam que não houve grande alteração, seja pela suspensão da paralisação ou por eventuais alterações de preços em razão do período natalino.

Em nota, o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) informou nesta sexta-feira, 26, que paralisação dos aeronautas vale das 6h deste sábado (24) e até meio-dia de domingo (25), quando será divulgado resultado de uma votação da categoria sobre nova proposta das empresas.

A nova tentativa de acordo prevê horário de início das folgas e indenização por descumprimento por parte das empresas e a possibilidade de início de férias em sábados, domingos e feriados.

Confira onde houve atrasos de voos na sexta-feira,23:

Brasília (DF) – 8 atrasados

Guarulhos (SP) – 2 atrasados

Congonhas (SP) – 9 atrasados e 4 cancelados

Viracopos (SP) – 3 atrasados

Santos Dumont (RJ) – 9 atrasados