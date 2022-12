Aeroporto de Belém registra atraso de dois voos em dia de greve de aeronautas

Com o início da greve de pilotos e comissários de bordo nesta segunda-feira, 19, dois voos com destino ao Aeroporto Internacional de Belém sofreram atrasos, segundo informou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A autarquia, no entanto, não especificou qual a origem ou companhia responsável por esses voos. Apesar disso, por volta das 10h, o movimento era de tranquilidade no terminal com serviços de check-in, embarque e desembarque normalizados, com cerca de 30 voos previstos para todo o dia.

Os impactos foram maiores em outras regiões do país. No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, houve atrasos em 14 decolagens e 11 pousos, além de dois cancelamentos. Em Fortaleza, o Aeroporto Pinto Martins teve pelo menos sete voos atrasados. Já em Porto Alegre, dois embarques e dois desembarques foram cancelados, ambos com destino a São Paulo.

De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), a manifestação vai ocorrer diariamente com paralisação das 6h às 8h, nos principais terminais do país e deve prosseguir até que as demandas da categoria sejam atendidas. Para a categoria, o primeiro dia de manifestação foi classificado como “excelente”, com mobilização dos trabalhadores e registro de apoio de passageiros.

“Hoje foi o primeiro dia. Vamos continuar e esse é um ponto importante: o movimento foi dentro da legalidade. Tudo aquilo que foi previsto ser feito, aconteceu. Nós tivemos voos operando, tivemos os tripulantes em serviço e a operação se deu”, afirmou Henrique Hacklaender, presidente do SNA, durante o balanço que fez em uma live transmitida pelo canal do sindicato.

Por determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em atendimento à pedido de liminar do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNAE), 90% dos serviços devem ser mantidos durante a greve.

Por meio de nota, a Infraero afirmou que “está monitorando o movimento nos seus terminais e, caso necessário, adotará as medidas contingenciais previstas no Plano de Segurança Aeroportuário”. Além disso, a empresa orienta que os passageiros procurem informações sobre seus voos antes de se dirigirem aos aeroportos.

A companhia aérea Latam informou ao Grupo Liberal que boa parte de sua operação encontra-se normal, com apenas alguns “impactos pontuais em alguns voos”. Segundo a empresa, não houve impactos da greve no estado do Pará.

A empresa também orienta seus clientes a verificar o status do seu voo no site e ressalta que, caso alguém tenha sido afetado, pode solicitar a remarcação gratuita, ou o reembolsos dos bilhetes, se não desejar mais realizar a viagem. “Em paralelo, passageiros afetados por atrasos receberão todas as assistências materiais previstas pela legislação em vigor”, acrescentou a Latam.

Por sua vez a Gol disse que, durante o período da paralisação dos aeronautas, todos os voos previstos foram operados e apenas alguns sofreram atrasos. A companhia não detalhou se houve impactos no estado do Pará. “Todos os esforços estão sendo empregados em tratar as contingências com nossos clientes, minimizando muito os impactos. A companhia coloca todos os seus canais de atendimento à disposição e recomenda que os clientes acompanhem o status dos seus voos”, ressaltou. Já a Azul foi contatada, mas preferiu não se manifestar.