Grande incêndio atinge galpão de reciclagem em Guarulhos; bombeiros enviam 15 viaturas ao local

Um galpão de reciclagem localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi tomado pelo fogo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, foram enviadas 15 viaturas e 50 profissionais para atuar combate às chamas.

A Defesa Civil também já foi acionada.

Parte do teto do imóvel desabou, volta das 6h20.

O Aeroporto Internacional de São Paulo fica próximo do galpão atingido pelo incêndio de grandes proporções, mas segundo a administração da GRU Airport, nenhuma operação foi afetada.

De acordo com o G1 São Paulo, um bombeiro que atua no local teve ferimento na perna e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Tatuapé.