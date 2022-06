Incêndio em apartamento assusta moradores no Umarizal nesta segunda (13)

Um incêndio em um edifício na rua João Balbi, entre a avenida Alcindo Cacela e a travessa 14 de Abril, assustou moradores nesse perímetro do bairro de Umarizal, no centro de Belém, na tarde desta segunda-feira (13). As chamas tiveram início no interior de um apartamento do condomínio residencial e rapidamente o fumaceira chamou a atenção de moradores e pedestres.

Tão logo as chamas começaram no imóvel, o Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local. Como relatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o local foi isolado e o fogo controlado em seguida. A perícia vai apontar as causas do incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.