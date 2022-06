Incêndio atinge hospital em Copacabana e pacientes são retirados às pressas; veja

Pacientes precisaram ser retirados às pressas do Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (8), depois que um incêndio atingiu a unidade. De acordo com os bombeiros, que foram acionados às 9h16, o fogo começou no gerador do hospital e foi controlado às 10h04. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

De acordo com acompanhantes dos pacientes, uma explosão foi ouvida e a luz caiu na mesma hora. Logo depois, enfermeiros foram de quarto em quarto para pedir a evacuação.

Alguns paciente foram levados para a rua em cadeiras de rodas e até em cadeiras de escritório, de forma improvisada. Os bombeiros informaram que ninguém se feriu. As ruas Tonelero e Pompeu Loureiro foram interditadas.

Em nota, o Hospital São Lucas informou que, por volta das 9h10, a rouparia, que funciona em um prédio anexo, teve um princípio de incêndio, em premissa, iniciado em um gerador de energia. “Às 10h, o mesmo já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, e os pacientes que foram evacuados começaram a retornar para o interior do hospital. Não houve vítimas. As causas e os impactos na operação estão sendo investigadas e novas informações serão divulgadas”.