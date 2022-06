Google lança novos programas e serviços para a Amazônia, Eleições 2022 e IA; confira

A empresa Google anunciou nesta terça-feira (14) o lançamento de diversos programas e serviços para diversas áreas, como cultura, engenharia, inteligência artificial (IA) e ações que entrarão em vigor para as Eleições de 2022. As novidades foram apresentadas no evento Google For Brasil, em São Paulo.

Em julho, a empresa prevê o lançamento do Eleições na Busca 2022, um relatório nas versões impresso e digital com o Google Trends, uma ferramenta da empresa que mostra os temas mais buscados no país. Neste documento, estarão as buscas feitas nos últimos anos por usuários brasileiros em relação a temas como economia, segurança e saúde. O objetivo do relatório é apresentar o que mais repercutiu no Brasil durante as eleições e gerar dados para pesquisas, jornalistas e demais interessados.

Eleições 2022

No dia 16 de agosto, para as Eleições Presidenciais de 2022, ainda em parceria com o Google Trends, a empresa lançará uma central com dados em tempo real sobre os candidatos, os partidos e os principais questionamentos dos eleitores. Esse suporte nas eleições deste ano também irá abranger o o primeiro debate presidencial do ano, a ser transmitido pela Band no início de agosto. O Google irá contribuir com dados e inteligência da Busca, em parceria com o Grupo Bandeirantes e a Vibra (spin-off de tecnologia do grupo).

O evento Google for Brasil (Divulgação / G4BR)

Ainda com foco nas eleições, a empresa de tecnologia anunciou apoio de R$1,5 milhão a projetos e organizações para o suporte a candidaturas de grupos sub-representados na política. No evento, foi divulgada a lista com os nomes das Organizações Não Governamentais (ONGs) que receberam o investimento financeiro. As escolhidas foram: #VoteLGBT, Instituto Update, Instituto Alziras, Instituto Marielle Franco, Instituto Vita Alere e Safernet.

Tecnologia

A tecnologia de Inteligência Artificial (IA) também esteve presente e o Google anunciou a chegada ao Brasil do Duplex, uma tecnologia de IA que usa a conversação natural para realizar tarefas. Algumas funções já estão sendo testadas, como ligações automáticas para estabelecimentos comerciais, compra de ingressos de cinema e consulta de local de votação junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Amazônia

Iniciativas em prol da sustentabilidade, Amazônia e apoio a diversas organizações que apoiam a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável também foram as novidades anunciadas. Para Maia Mau, head de marketing de produtos do Google para a América Latina e co-líder do comitê interno de sustentabilidade, o Greenglers, o foco do apoio está em inciativas comprometidas com amplificação do conhecimento científico.

“Seja criando e incentivando iniciativas promissoras, ou ajudando projetos importantes a ganharem escala, o Google estará sempre lado a lado com quem está na linha de frente no combate às mudanças climáticas”, ressaltou.

Até 2030, o Google pretende ser uma empresa que opera com 100% de energias livres de carbono, as com fontes renováveis. O Projeto de cooperação Google Cloud & o Centro de Referência em Informação Ambiental (CRIA) é um dos apoiados e é um dos maiores centros de informação sobre a biodiversidade brasileira.

A The Nature Conservancy (TNC), instituição sem fins lucrativos que atua na proteção das terras e águas, recebeu uma doação de R$2,4 milhões para investir em pesquisa e desenvolvimento de soluções de proteção da biodiversidade na Amazônia e combate às mudanças climáticas.

O novo formato no topo de Busca (Divulgação / G4BR)

O Google também lançou um novo formato no topo de Busca para quando o assunto for relacionado ao meio ambiente, como “mudanças climáticas” e “aquecimento global”. Será possível ver informações sobre causas e efeitos com imagens e links para fontes confiáveis. Por fim, o investimento em sustentabilidade irá abranger startups, por meio do novo programa, o Google for Startups.

Com início em setembro de 2022 e duração de três meses, as empresas selecionadas terão acesso a créditos para utilizar produtos do Google focados em Cloud, Machine Learning, Android e Web. As startups poderão se inscrever no site do programa até 31 de julho.

