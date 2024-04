Gol deve prestar esclarecimentos sobre morte do cachorro Joca ainda esta segunda (29)

A Gol tem até esta segunda (29) para prestar esclarecimentos sobre a morte do cachorro Joca, que aconteceu após um erro da companhia, conforme o prazo estabelecido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No domingo (28), centenas de pessoas se mobilizaram em vários aeroportos do país. As manifestações foram registradas em 14 cidades, incluindo Belém, com tutores de pets; representantes de ONGs e ativistas, que pediram atenção e cuidado por parte das empresas no transporte de animais.

Joca morreu após passar 8 horas em trânsito devido a um erro da companhia aérea Gol, que ao invés de encaminhar o animal para o destino original em Sinop, no Mato Grosso, transportou o pet para Fortaleza. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo.