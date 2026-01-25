Gás do Povo chega a todas as capitais a partir desta segunda

O Programa Gás do Povo passa a atender todas as capitais brasileiras a partir desta segunda-feira (26). Nesta segunda fase, 950 mil novas famílias de 17 capitais passam a receber o vale para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 quilos (kg), que pode ser utilizado em mais de 10 mil revendedoras credenciadas em todo o país.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Gás do Povo deve estar em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias serão beneficiadas. O programa pretende combater a pobreza energética, definida como a dificuldade de uma família em ter acesso a serviços de energia essenciais e modernos, como iluminação, aquecimento, refrigeração e energia para cozinhar.

De acordo com o governo, o programa traz vantagens não apenas para as famílias de baixa renda, mas para a saúde pública. O MDS ressalta que o acesso ao botijão reduz o uso de alternativas perigosas (como lenha, carvão e querosene) para o cozimento, diminui riscos de doenças respiratórias e queimaduras e garante acesso a fontes de energia limpas e seguras.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, ressalta que o programa ajuda diretamente no orçamento das famílias. “O benefício alivia o orçamento familiar dos mais pobres, que podem destinar o dinheiro que gastariam no botijão para comprar alimentos ou suprir outra necessidade básica”, afirma. O Auxílio Gás, benefício atual que permite a compra de um botijão de 13 kg a cada dois meses por cerca de 4,4 milhões de famílias de baixa renda, será substituído.

O que muda nesta etapa

Inclusão de 950 mil novas famílias no programa

Expansão para 17 capitais que ainda não participavam

Cobertura passa a alcançar todas as capitais do país

Vale pode ser usado em mais de 10 mil revendas credenciadas

Capitais incluídas a partir de 26/01

Aracaju (SE)

Boa Vista (RR)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

João Pessoa (PB)

Macapá (AP)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Palmas (TO)

Porto Velho (RO)

Rio Branco (AC)

Rio de Janeiro (RJ)

São Luís (MA)

Vitória (ES)

Quem tem direito ao Gás do Povo

Para receber o benefício, a família precisa:

Ser beneficiária do Bolsa Família;

Ter ao menos duas pessoas no núcleo familiar;

Ter renda per capita de até meio salário-mínimo;

Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;

Ter o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Responsável Familiar regular, sem pendências.

Como usar o vale do gás

O benefício pode ser acessado de diferentes formas:

Aplicativo Meu Social – Gás do Povo;

Cartão do Bolsa Família (com chip);

Cartão de débito da Caixa;

Informar o CPF do Responsável Familiar na maquininha da revenda e receber código por SMS.

Onde consultar o benefício

Aplicativo Meu Social – Gás do Povo, disponível para os celulares dos sistemas Android e iOS;

Página oficial do Gás do Povo no site do MDS;

Portal Cidadão Caixa;

Caixa Cidadão: 0800-726-0207.

Canais para tirar dúvidas

Próximos passos do programa

Cobertura em todos os 5.571 municípios do país até março;

Atendimento de 15 milhões de famílias nos próximos dois meses;

Substituição definitiva do antigo Auxílio Gás, com foco na recarga direta do botijão.