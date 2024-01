Funcionária de restaurante transfere R$ 11 mil por engano e destinatário gasta em dívidas atrasadas

A funcionária de um restaurante de Salvador, na Bahia, realizou uma transferência bancária por engano no valor de R$ 11 mil para uma conta errada e não conseguiu reaver a quantia, pois o destinatário afirmou ter gastado o dinheiro em dívidas atrasadas e que, por isso, não teria como devolver o valor.

O caso aconteceu na última segunda-feira (22), no bairro do Rio Vermelho. Nesta segunda (29), o delegado Nilton Borba, responsável pelo caso, disse em entrevista à TV Bahia que o caso é investigado como furto e apropriação indébita.

O homem que recebeu o dinheiro foi intimado na unidade policial e prestou depoimento. As medidas de polícia foram adotadas e o caso será encaminhado à Justiça.

Segundo o delegado, a funcionária errou ao digitar o código de Discagem Direita à Distância (DDD) do destinatário correto, que usa o número de telefone como chave PIX.

O delegado disse ainda que o estabelecimento entrou em contato com o homem no mesmo dia para reaver o valor e assim que ele soube do engano, tentou sacar o dinheiro uma agência bancária.

"Ele tentou sacar o dinheiro em espécie, mas não conseguiu e transferiu para contas de terceiros. Ele fez isso sabendo do engano cometido, que o dinheiro não era dele", disse o delegado.

Ao ser intimado para depor na delegacia, o homem afirmou que precisava do dinheiro e usou todo o valor para pagar contas em atraso. Ele alegou que não teria como devolver o dinheiro para o restaurante.

"Ele foi indiciado por esses crimes [furto e apropriação indébita]. O procedimento vai ser concluído ainda nesta semana e ser remetido para a Justiça. Em seguida, será arremetido para o promotor [Ministério Público]. Ele analisa, oferece a denúncia e a partir daí vai para o juiz apreciar", explicou o delegado.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)