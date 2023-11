Empresário recebe pix de R$690 mil por engano e devolve todo o valor após 7 dias

Lealdo dos Santos, de 38 anos, levou um susto ao receber uma transferência bancária no valor de R$690 mil por engano. Inicialmente, o empresário de Santos, no litoral de São Paulo, pensou ser vítima de um golpe, quando na verdade, foi apenas uma confusão.

Em entrevista ao G1, Lealdo contou que não pensou duas vezes antes de devolver a quantia após descobrir que o dinheiro seria usado para a compra de um apartamento.

"Na hora (do pix) fiquei desesperado [...] Na minha cabeça, a primeira coisa que pensei era que fosse algum golpe, que os caras jogaram na minha conta por engano e depois iam vir me procurar”, afirmou o empresário, que tem um comércio no ramo de ar-condicionado automotivo.

Depois de receber muitos conselhos e ouvir que deveria ficar com o valor, Lealdo decidiu retornar o valor, apesar de ter problemas no banco com a transferência do dinheiro. “Minha cabeça e meu coração falaram que tinha que fazer a coisa certa. Eu não pensei duas vezes em devolver”, afirmou.

Devolução

O empresário, que esperou 24 horas até tomar uma atitude, encontrou o dono do dinheiro após procurar a agência bancária. Lealdo teve a conta no banco bloqueada devido ao alto valor da transferência, mas conseguiu resolver. Para devolver a quantia, foram necessárias 7 transações: seis de R$ 100 mil e uma de R$ 90 mil.

Ao resolver o incidente, Lealdo se surpreendeu ao descobrir, dias depois, que o bancário havia sido seu cliente um mês antes da confusão. “Fiz um trabalho no carro dele [...] Na hora que ele foi finalizar o pagamento para o corretor, mandou o pix para mim”, completou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)