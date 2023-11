Fumaça de Manaus não vem do Pará, afirma pesquisador

Desde o começo do mês de novembro, uma nova onda de fumaça persiste na cidade de Manaus. Na quinta-feira (3), o governador do Amazonas, Wilson Lima, publicou um vídeo afirmando que a fumaça vem de queimadas em municípios do oeste do Pará – informação reiterada por seu secretário de Meio Ambiente. O pesquisador Lucas Ferrante, coordenador de um projeto que monitora o desmatamento no estado, desmente as afirmações. De acordo com ele, a fumaça vem das proximidades da BR-319.

Ferrante analisou dados públicos do Instituto Nacional de Meteorologia e verificou que o Amazonas está experimentando uma calmaria de ventos, proporcionada pelo fenômeno El Niño, que também está por trás da seca histórica que atinge a região. Segundo o pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, a origem da fumaça são os municípios amazonenses de Careiro e Autazes, mais especificamente as regiões próximas à chamada Rodovia Manaus–Porto Velho.

Uma reportagem publicada pelo Intercept na segunda-feira (6) mostra que uma das explicações para a fumaça que vem cobrindo a cidade é a destruição da floresta por agropecuaristas na região metropolitana de Manaus por décadas, segundo o Ibama. Um levantamento com base em relatórios do órgão e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas revelou os nomes de alguns dos desmatadores da região que contribuíram para o fumaceiro. Para Ferrante, há uma tentativa deliberada do governo do Amazonas de desviar o foco das queimadas nessas localidades, se eximindo de fiscalizar as atividades ilegais de grilagem e pecuária que dominam as margens da rodovia.



O pesquisador tem publicado uma série de estudos em revistas científicas internacionais demonstrando que órgãos ambientais do estado evitam atuar no desmatamento na região da BR-319. “O histórico do governo Wilson Lima é de conivência com os crimes ambientais, e agora há essa tentativa de transferência de responsabilidade para outros estados”, disse.



A pavimentação da rodovia é uma agenda que vem ganhando força política nos últimos anos. Apoiado pelo governo Bolsonaro, o projeto não foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento da atual gestão do presidente Lula. Porém, em agosto deste ano, o governador anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir a medida. A BR-319 é a única ligação por terra de Manaus ao restante do país, e o lobby do projeto insiste na sua importância para o desenvolvimento amazonense. Segundo Ferrante, estudos independentes de viabilidade econômica têm constatado que a rodovia atenderia principalmente os setores ligados aos crimes ambientais.



Em um estudo publicado em 2021 pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia na revista Land Use Policy, o projeto monitor de desmatamento constatou que a BR-319 é um hotspot de desmatamento na Amazônia: as taxas ao redor da rodovia superam em três vezes a média amazônica. “Para se ter uma ideia, a extensão de ramais ilegais supera em seis vezes a extensão da rodovia”, revelou Ferrante.