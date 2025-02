Fotógrafo leva quatro anos para capturar clique perfeito da Lua sobre comunidade; Veja o resultado

Uma Lua gigante e intensa, parecendo tocar as casas no alto da comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Essa foi a imagem impressionante registrada pelo fotógrafo Bruno Dulcetti na noite da última segunda-feira (10/02). Mas o que poucos sabem é que esse clique perfeito foi resultado de uma busca incansável que durou quatro anos. Durante todo esse tempo, Bruno estudou o posicionamento da Lua, esperou as condições ideais e tentou inúmeras vezes capturar o registro dos seus sonhos. Veja o resultado:

(Foto: Bruno Dulcetti)

Mesmo depois de anos de planejamento, quase que a foto ideal não acontecia. "Quando eu cheguei lá, que é do lado do Fashion Mall, não estava tão claro. E as primeiras fotos que eu fiz não ficaram tão boas por conta das nuvens. E aí, quando eu já estava indo embora, entrei no carro, quando eu estava quase chegando no túnel, quando você vai aproximando da Rocinha, teoricamente a Lua vai subindo", contou Bruno.

Foi nesse momento que ele percebeu que a Lua estava mais clara e brilhante, surgindo entre as nuvens. O clique perfeito foi feito da Rua Bertha Lutz, próximo à Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha. Com o auxílio de uma lente teleobjetiva, que permite aproximar a imagem com o zoom, Bruno conseguiu criar o efeito visual que fazia parecer que a Lua estava praticamente tocando as casas da favela.

(Foto: Bruno Dulcetti)

"Quando eu vi, ela estava mais clara, porque quanto mais alta ela fica, mais forte ela fica. Então ela já estava mais forte, já estava passando as nuvens, a luz. E aí eu parei o carro bem ali onde tem a Acadêmicos da Rocinha. Parei e fiz ali. Foi quando eu estava quase indo embora que eu consegui essa foto", celebrou o fotógrafo.