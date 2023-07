Fotógrafa registra animal 'hipnotizante', similar à samambaia, e viraliza nas redes sociais

Um animal curioso e hipnotizante foi filmado por uma fotógrafa e mergulhadora de vida livre, próximo à ilha de Nusa Penida, na costa sudeste do Bali, área pertencente ao arquipélago das Pequenas Ilhas da Sonda. O vídeo foi publicado no início de julho, mas viralizou recentemente nas redes sociais. Apesar da similaridade com uma samambaia, este ser não é uma planta e, sim, um lírio-do-mar.

O vídeo em que mostra o animal nadando já foi visualizado por 32 milhões de pessoas, recebeu mais de 2 milhões de curtidas e tem quase 15 mil comentários. Sabrina Signer ganha a vida compartilhando momentos, fotografando a vida marinha e desbravando esses encontros do oceano. Assista ao vídeo.

Mas afinal, o que é um lírio-do-mar?

O lírio-do-mar, do filo Echinodermata e de classe Crinoidea.Pode ser encontrado em diversas faixas litorâneas, com profundezas até aos 6000 metros. O corpo é um pequeno cálice em forma de taça, de placas calcáreas, e são presos a cinco braços flexíveis que se bifurcam formando dez ou mais extremidades estreitas.