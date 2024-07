Em que parte do corpo foi feita? Foto de tatuagem confunde internautas

A foto de uma tatuagem escrito "Gabe" confundiu a cabeça dos internautas sobre em qual parte do corpo o desenho teria sido feito, já que a região muda a partir do ângulo no qual se observa.

"Diminuí um pouco o zoom tentando descobrir alguma coisa", postou um usuário da rede, sem chegar a uma resposta definitiva. "Estou confuso, virei o meu celular de cabeça para baixo inúmeras vezes", escreveu outro.

A maioria disse que "Gabe" estava tatuado em um dos seios da mulher, que, se observado desta perspectiva, exibe um megadecote. Outros pensaram em seu bumbum. Já outros imaginaram uma região mais íntima...

Mistério solucionado

No entanto, a ilusão de ótica foi desfeita com um desenho feito em volta da parte do corpo. Com linhas pretas em um fundo branco formando um corpo deitado em UMA maca para tatuagem, o desenho mostrou que "Gabe" foi tatuado na parte superior de uma nádega:

Tatuagem que virou ilusão de ótica é desvendada (Foto/Redes sociais)