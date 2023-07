Ilusão de óptica: o que você vê na imagem? Resultado pode traçar perfil psicológico

A arte costuma ser subjetiva: o que você vê e o que outra pessoa vê podem ser completamente diferentes. No entanto, uma ilusão de ótica alucinante que se tornou viral na web revela muito mais sobre o espectador do que a própria obra de arte. O “teste” psicológico foi partilhado nas redes sociais por Mia Yilin, uma TikToker que se apresenta como especialista em analisar ilusões de ótica.

"Qual é a primeira coisa que você vê nesta foto?"

Para aqueles que viram um pinguim primeiro, Mia forneceu a seguinte interpretação psicológica:

"Você é um espírito independente que anseia por liberdade e autonomia. Você prospera quando tem espaço para perseguir seus próprios interesses e objetivos. Às vezes, você pode parecer um pouco indiferente ou distante, mas é apenas porque prioriza seu tempo sozinho."

Para quem viu imediatamente a figura de um homem:

"Você tem um sexto sentido quando se trata de pessoas. Sua intuição está fora de escala e você pode facilmente sentir as emoções e intenções dos outros. No entanto, ao mesmo tempo, você frequentemente duvida de si mesmo e busca a validação dos outros, fazendo com que você questionar seus próprios instintos."