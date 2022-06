Flertes por mensagem: veja como criar conexões em aplicativos de relacionamentos

Iniciar uma conversar e manter um assunto em aplicativo de relacionamento pode ser uma tarefa difícil para algumas pessoas. E são vários os receios: insegurança, desinteresse e diferença de opiniões. Mas um levantamento da empresa Bumble conseguiu mapear os principais assuntos de interesse - na própria plataforma - que pode ajudar na hora das trocas de mensagens virtuais. O importante é criar conexões e aproveitar os momentos para os flertes.

Quais os assuntos mais usados em trocas de mensagem em aplicativo de relacionamento?

De acordo com o Bumble, os temas mais comentados na rede foram:

Bebidas alcoólicas – 12%;

– 12%; Signos do zodíaco – 11,79%;

– 11,79%; Exercícios físicos - 11,79%;

- 11,79%; Altura - 11,53%;

- 11,53%; Pets - 11,40%.

Como foi realizada a pesquisa para ajudar nos flertes em aplicativo de relacionamento?

Ao criar uma conta no Bumble, no perfil do usuário, as pessoas tiveram que adicionar alguns selos afinidades ou situações do cotidiano. Para a empresa, as "tags" aumentam as oportunidades para se conectar com pessoas que têm interesses semelhantes, o que permite maiores chances para troca de mensagens.

Quais as estratégias para criar conexões e aumentar as chances de flertes?

Ainda segundo a Bumble, há algumas formas de aumentar as chances de conexões, são elas:

- ter mais de três fotos no perfil;

- entender que a primeira imagem, por exemplo, é a vitrine. Opte por mostrar o rosto inteiro e sem óculos de sol ou filtros;

- Sorrir e aparecer sozinho na imagem também pode causar uma primeira impressão positiva nos pretendentes;

- tirar um tempo para fazer uma descrição pessoal na bio. Dessa forma o perfil pode melhorar em 58% as oportunidades de aceite na plataforma;

- opte por um perfil verificado, que pode ser validado na própria plataforma.

- atente-se aos horários. A plataforma costuma ser popular, com mais acessos, entre 19h e 21h, durante os dias úteis.

Como ativar os selos do Bumble para aumentar as chances de conexões no aplicativo?

Os selos estão na aba ‘Meus interesses’, logo abaixo da foto de perfil. A função age como uma tag. Para alterar esses dados na conta, basta acessar o perfil e adicionar as informações do campo "Meus interesses". Lá, é possível incluir mais particularidades nas seções "Meus detalhes" e "Mais sobre mim". Também dá para alterar as informações ao tocar nos ícones correspondentes ao checar o perfil de um pretendente.