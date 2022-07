Filho de Maurício de Sousa compra placa de vídeo de R$ 14 mil e recebe caixa com areia

O filho do cartunista Maurício de Sousa, Maurício Takeda, de 34 anos, foi vítima de um golpe na última terça-feira (19) ao comprar uma placa de vídeo de R$ 14,5 mil no site da Amazon e receber uma caixa e dois potes de areia no lugar. O streamer e músico compartilhou a encomenda errada nas redes sociais e afirmou que a empresa em questão ainda não respondeu os e-mails para resolver a situação.

"Não é brincadeira, foi muito tempo juntando esse dinheirinho e quando compro acontece isso. É muito nervoso, fui parar no hospital com uma crise de ansiedade, tive essa emergência médica hoje", afirmou ele. A compra foi realizada no dia 2 de julho e, desde a chegada do pacote, ele tenta reaver o dinheiro ou a mercadoria, mas não tem tido retorno da empresa. Conforme ele, o tempo determinado de resposta nos e-mail e SAC já foram extrapolados.

"Pediram três dias, depois sete dias úteis, depois mais 48 horas e agora mais cinco dias, é uma piada. Eles realmente não dão previsão nem nada para resolver, só pedem mais tempo. Por isso entrei com um processo no Juizado de Pequenas Causas. O mais curioso é que a venda e o transporte foram feitos pela própria Amazon", disse ele, que desconfiou do peso do pacote recebido e pediu para a mulher filmar o inboxing. Veja o vídeo:

"É rir para não chorar. Eu fiquei em choque. Logo que eu peguei a caixa eu comecei a desconfiar pelo peso, achei estranho e pedi para minha esposa filmar. Ao abrir achei estranho o papel, a caixa da placa estava bem amassada. Quando abri fiquei em choque, a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, até falei 'ziquei' para minha esposa. Um tempo atrás começou golpe com tijolos, principalmente coisas de valor alto. Caramba, nem acreditei, achei que estava dentro do negócio. Nem abri os potes, preferi não mexer e guardar para fazer perícia se precisar", continuou.

Nota da Amazon

A Amazon disse, por meio de nota ao G1, que está cuidando do caso. "A Amazon.com.br está em contato com o cliente para solucionar o caso. A Amazon possui uma política de devolução e reembolso que protege os clientes que desejam retornar produtos adquiridos".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)