Filha fura fila e mães brigam em loja de grife, durante liquidação; vídeo

Durante a liquidação de uma loja de roupas no Paraná, duas mulheres discutiram, chegando ao confronto físico. O caso foi gravado por uma pessoa que estava no local. Segundo informações, a filha de uma das mulheres havia furado a fila, que estava muito grande. As mães se envolveram na confusão e acabaram brigando.

VEJA MAIS

Uma internauta afirma que a mulher loira é uma empresária famosa da região, e que xingou a filha da mulher morena. As informações também apontam que a mulher loira foi retirada da loja por seguranças.

A briga aconteceu em uma loja da marca Zara, que esteve envolvida em outra polêmica em 2021, quando um inquérito policial foi aberto após a loja ser acusada de emitir sinais sonoros com a entrada de pessoas "fora do padrão".

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)