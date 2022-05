Briga com direito à guerra de cuspe entre motoristas na Braz de Aguiar viraliza

Nesta sexta-feira (13), o vídeo de duas mulheres brigando em plena avenida Braz de Aguiar, no centro de Belém, viralizou nas redes sociais. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local.

Um homem, não identificado, filmou o momento em que as duas começaram a discutir. No vídeo, é possível ver quando uma delas desde do carro e vai em direção ao veículo onde está a segunda. Após um bate-boca as mulheres começam a se alterar e decidem partir para uma agressão, digamos, pouco usual: a batalha de cuspe. Veja o vídeo:

“Alterou aqui a Braz de Aguiar. Uma tá na frente da garagem da outra, tá cuspindo na outra. Isso é na Braz de Aguiar, não é na Pedreiraai não. É um cospe, cospe”, narra o cidadão que registra a briga.

De acordo com o rapaz, uma delas teria estacionado o carro em frente à saída da garagem do edifício onde a segunda mora.