Falsa enfermeira é presa por vender vagas de cirurgia na rede pública; entenda

Nesta sexta-feira (01), uma falsa enfermeira acabou presa após vender vagas para cirurgia, marcação de exames e vagas na UTI da rede pública de saúde. A mulher faz parte de um grupo criminoso que afirmava ter poder para burlar a fila de espera dos hospitais públicos. Em alguns casos, após o recebimento dos valores, o grupo não cumpria o prometido. As informações são do portal Metrópoles.

A falsa enfermeira se apresentava como servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas os investigadores descobririam que a criminosa não tem vínculo com o órgão. Além das vagas para cirurgia e UTI, a acusada vendia atestados, receitas e laudos médicos falsos, inclusive com o fim de fraudar a concessão de aposentadoria por invalidez.

A investigações começaram em janeiro de 2022 pela Delegacia de Repressão à Corrupção (Decor), da Polícia Civil do DF (PCDF) e segundo os investigadores, a suposta enfermeira atuava desde 2018.

De acordo com a PCDF, a suspeita exerceu cargo comissionado na SES-DF entre 2013 e 2014 e se apresentava com vários nomes. Para receber os pagamentos, a falsa enfermeira indicava a conta bancária de terceiros, além de parentes e amigos, no intuito de esconder a real identidade e despistar eventuais investigações policiais. Além disso, a investigação encontrou uma pessoa com vínculo político que encaminhava pacientes à falsa enfermeira e prometia cargos de seu interesse.

A falsa enfermeira foi presa temporariamente, e as pessoas que emprestaram contas bancárias ou encaminharam pacientes foram alvo de busca e apreensão em suas residências.

Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato, falsificação de documento e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 24 anos de prisão.

(Luciana Carvalho, estagiária da redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).