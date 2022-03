Falso médico que amputou perna de vítima é investigado por exercício ilegal da profissão

Um falso médico, identificado como Gerson Lavísio, é suspeito de fazer exercício ilegal da medicina. No domingo (13), ele levou suspeita da equipe ao amputar a perna de um paciente, vítima de um acidente entre três caminhões, em Lavrinhas, em São Paulo. O caso está sendo levado ao Ministério Público.

Tudo teria começado quando o homem, que prestava serviços médicos à concessionária que administra a via Dutra, foi acionado para prestar socorros ao motorista. No local do acidente, ele pediu que amputassem a perna do motorista, que estava preso às ferragens do veículo. A equipe médica estranhou o pedido do “falso doutor” e a falta de técnica dele para o procedimento.

A polícia descobriu que o suposto CRM de Gerson estava no nome de outra pessoa. O suspeito foi levado à delegacia e confessou não ser médico. No momento da contratação, Gerson teria apresentado uma cópia do diploma e um protocolo de abertura de pedido de CRM. Mas, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) afirmou que o diploma era falso e que o registro dele havia sido negado.

E essa não é a primeira vez que o suspeito é denunciado por ilegalidade na profissão. No ano passado, foi realizado um boletim de ocorrência contra ele, em Parelheiros.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)