Falso médico que implantava palitos de pirulito no lugar de contraceptivo é preso

A polícia venezuelana prendeu José Daniel López, de 38 anos. Ele se passava por ginecologista e atuava no Centro Clínico La Trinidad, na Fundação La Pastillita e em outras clínicas nas cidades de La Victoria e Maracay, ambas na Venezuela. Pelo menos 25 mulheres foram vítimas do falso médico, algumas delas inclusive engravidando por conta do falso contraceptivo. O homem implantava palitos de pirulito no lugar de anticoncepcionais.

VEJA MAIS

O Corpo de Investigações Científicas Penais e Criminalísticas (CICPC) informou que José Daniel dizia para as pacientes que iria inserir nos seus braços uma varinha com carga hormonal chamada Implanon, entretanto eram palitos de pirulito que foram inseridos. Agentes do CICPC o prenderam em casa, onde encontraram documentos e diplomas falsos.

O procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, afirmou que o homem responderá pelos crimes de exercício ilegal de medicina, usurpação de funções médicas, uso de documentos falsos e aborto sofrido, entre outros.