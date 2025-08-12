Acidente em fábrica de explosivos deixa feridos e desaparecidos em Curitiba

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos deixou feridos e desaparecidos na madrugada desta terça-feira (12), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, a detonação ocorreu por volta das 5h50 na unidade da Enaex Brasil. Ao menos sete pessoas estão desaparecidas.

A explosão aconteceu em um depósito de material explosivo. A empresa fabrica e fornece produtos para a indústria de mineração a céu aberto e subterrânea, além de atender empresas de demolição e construção civil.

A reportagem entrou em contato com a Enaex Brasil e aguarda retorno.

A companhia opera em regime de 24 horas, e havia funcionários no local no momento da ocorrência. A Enaex produz materiais explosivos utilizados no desmonte de rochas.

O governador Ratinho Junior informou, em rede social, que o Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) coordena as buscas. “Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leoncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente”, escreveu.

A força da explosão abalou casas e imóveis comerciais nas proximidades. A coluna de fumaça podia ser vista a longa distância. A fábrica fica às margens da BR-116, mas o tráfego não chegou a ser interditado.

Em 2004, uma explosão na mesma unidade deixou quatro mortos.